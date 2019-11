Kardeş Türküler Babylon’da

“Şimdi. Burada. Beraber.” diyerek sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta!



Savaş Zurnacı Gecesi: Trakya Allstars, Bashka ve DJ AhmetJah – 5 Kasım Salı



Türkiye’de ve Avrupa’da adını birçok grupla duyuran ve geçtiğimiz yıl rahatsızlıkları nedeniyle sahnelerden uzak kalan klarnet virtüözü Savaş Zurnacı, nam-ı diğer Çorlulu Savaş için düzenlenecek yardım gecesi 5 Kasım’da Babylon’da.



Gecede; Trakya Allstars ve Avustralya’dan Bashka grubu ile DJ AhmetJah sahne alacak. Gecenin tüm bilet gelirleri Çorlulu Savaş’a destek olmak üzere iletilecek.



Kardeş Türküler – 7 Kasım Perşembe



25 yıllık müzik yolculukları boyunca Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanında çok farklı kültürdeki insanları bir araya getiren Kardeş Türküler

7 Kasım Perşembe akşamı Babylon’da.

Müziğinde sunduklarıyla kardeşlik ve kaynaşma ortamı oluştururken ön yargı ortamının yıkılmasını sağlayan ekip; kültürel ve kültürlerarası hikayeleri, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice gibi birçok dilde melodiler, deyişler, nefesler, zeybekler ve halaylar eşliğinde anlatıyor.



German Legend Presents: IndieCity VII – 8 Kasım Cuma



Barselona çıkışlı DJ ve prodüktör John Talabot ve dönemin dikkat çeken isimlerinden Paris çıkışlı İtalyan prodüktör Lamusa II; bu sene 7. kez, bağımsız plak şirketi Partapart organizasyonuyla gerçekleşecek “German Legends Presents: Indiecity VII” kapsamında 8 Kasım’da Babylon’da! Gecenin açılışındaysa Nova Persona kabin başına geçiyor.



John Talabot



Barcelona çıkışlı DJ ve prodüktör John Talabot; deep house, Chicago house, disco ve yer yer indie pop tarzlarının etkileşimini organik ve hayat dolu kompozisyonlarına taşıyor. Boiler Room, Resident Advisor ve Dekmantel setleriyle dans pistinin önemli temsilcileri arasına giren John Talabot; Coachella, Primavera, Sónar, Dimensions, ADE, Lowlands, Melt!, Into the Woods, DGTL, Bilbao BBK ve Field Day’in bulunduğu birçok festivalde de performans sergiledi.

Lamusa II



Lamusa II, Paris çıkışlı İtalyan prodüktör ve DJ Giampaolo Scapigliati’nin; sound’unu drum machine, perküsyon, analog ve dijital multitimbral synthersizer’larla 80’lerin sonlarındaki ambient müzik tarzı etrafında kurduğu bir proje. 2016 yılında Montreal’de Red Bull Music Academy’e katılan müzisyen; Rinse France’da, çağdaş ve deneysel müzik, film müzikleri, krautrock, idm ve new wave tarzlarında yaptığı keşiflerinden oluşan aylık bir radyo programı sundu. 11 parçadan oluşan son albümü “Sulfureo” ise John Talabot’un plak şirketi “Hivern Discs” etiketiyle dinleyicileriyle buluştu.



Nova Persona



Müziğin iyileştirici gücüne inanan Nova Persona, 2016 yılından bu yana leftfield, new beat, acid, new wave ve electro-industrial tarzları arasında gezindiği eklektik setleriyle dinleyicileri zaman ve mekanın ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor.



Gaslamp Killer Presents: Airplane Mode, Öncesi: Nofrost – 9 Kasım Cumartesi

Los Angeles çıkışlı DJ ve prodüktör The Gaslamp Killer ve öncesinde Nofrost, “Airplane Mode” ile 9 Kasım’da Babylon sahnesinde.



The Gaslamp Killer



Los Angeles’ın underground mekanlarındaki performanslarıyla ismini duyuran The Gaslamp Killer, dansın yarattığı enerji ve mutluluğu kendi özgü dokunuşlarıyla setlerine taşımayı başarıyor.



The Gaslamp Killer Los Angeles’ta başlattığı kulüp odaklı konsept “Airplane Mode” ile dinleyiciye telefonundan koparak müziğin ve dansın iyileştirici etkisini deneyimleyeceği bir alan açmayı hedefliyor. “Airplane Mode” serisini farklı ülkelerdeki kulüplere taşıyarak bu ülkelerdeki dinleyici kitlesiyle buluşan The Gaslamp Killer, aynı zamanda yerli müzik sahnesinden isimlerle bir araya gelerek sahneyi paylaşıyor.

Nofrost



2001 yılında plak toplamaya başlayarak DJ’liğe adım atan Nofrost, 2004’ten bu yana farklı organizasyonlarda ve birçok kulüpte performans sergiledi. Setlerinde funk, hip-hop ve R&B türlerine yer veren ve “turntablism”in Türkiye’deki temsilcilerinden biri olan Nofrost; Grandmaster Flash ve Afrika Bambaataa gibi hip-hop kültürünün büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.