Kastamonu'da Şapka İnkılabı'na da ev sahipliği yapan Şapka Müzesi'nde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötründen, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in kasketine çok sayıda ünlü ismin şapkası yer alıyor.



Kentte Şapka İnkılabı'nın ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve diğer başlıklarla ziyaretçilerden ilgi görüyor.



Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin Kastamonu'da olduğunu hatırlattı.

"HER GEÇEN GÜN ŞAPKA SAYIMIZ ARTIYOR"

İnkılabın kent için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Aynan, "Müze, Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yapması nedeniyle 2008 yılında açıldı. Şu anda burada 800'ü aşkın şapka bulunuyor. Her geçen gün şapka sayımız artıyor" diye konuştu.

FARKLI DÖNEMLERE AİT ŞAPKALAR SERGİLENİYOR

Müzede farklı dönemlere ait şapkaların sergilendiğini anlatan Aynan, şöyle devam etti:



"Müzemizin bir bölümünü şapkanın tarihine ayırdık. Bu bölümde Hunlardan Cumhuriyet dönemine kadar şapkalar yer alıyor. Diğer bölümde ise Cumhuriyet döneminden günümüze kullanılan şapkalar bulunuyor. 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 'kimseye vermem' dediği şapkası sergileniyor. Bunun dışında, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in, MFÖ'nün, Safiye Soyman'ın, Filiz Akın'ın şapkaları başta olmak üzere çok çeşitli şapkalar bulunuyor."

Aynan, müzeye ilginin her geçen gün arttığını dile getirerek, "Ziyaretçi sayımız oldukça yüksek. 2019 yılının ağustos ayına kadar 92 bin 142 ziyaretçi kültür merkezimizi gezdi" dedi.