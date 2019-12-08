Katy Perry'den yeni şarkısına Noel topuzlu tanıtım

Katy Perry, Noel temalı yeni şarkısı Cozy Little Christmas için, kendini saç ve kıyafetiyle Noel ağacına benzeterek tanıtım yapıyor. Perry son olarak Noel topuzlu saçıyla şarkısına gönderme yaparak, hayranlarına şarkısını dinlemeleri çağrısı yaptı.

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Ünlü şarkıcı Katy Perry, Noel öncesi çıkardığı 'Cozy Little Christmas' adlı şarkısı için farklı bir tanıtım stili seçti. 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, kendini Noel ağacına benzeterek çektirdiği fotoğraflarından her gün farklı birini sosyal medya hesabında paylaşıyor. 

Perry, önceki gün Noel ağacı şeklindeki topuzuyla çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, "Benim ağacım hazır. Sizinki de hazır mı?" notunu yazdı. Ünlü şarkıcı, takipçilerine Cozy Little Christmas şarkısını dinlemeleri için çağrıda bulundu. 

Perry, geçen hafta da Noel ağacına benzeyen bir elbiseyle poz vermiş ve yeni şarkısının tanıtımını yapmıştı.

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