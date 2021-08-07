Kayseri'de tarihi mezarlıkta Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar odası bulundu

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kazıların Müze Müdürlüğü'nün denetiminde Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirildiğini söyledi.



Kazıların 2 Ağustos'ta başladığını anlatan Dursun, "Selçuklu döneminden kaldığını düşündüğümüz bir kümbetin (türbenin) cenazelik katına ulaştık. Etrafının açılmasıyla da daha da netleşecek. Buradaki çalışmanın asıl amacı bu eseri hem açığa çıkarmak hem de restorasyonunu yaparak yıkılmasını engellemek" diye konuştu.



Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin 13. yüzyılda yaşadığını anımsatan Dursun, bulunan mezarlık odasının tipik bir Selçuklu mezarlık katı olduğunu belirtti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de daire başkanlığı olarak hem ilçelerindeki hem merkezindeki tüm tarihi eserlerle ilgili sürekli bir tarama çalışması yaptıklarını aktardı.



Seyyid Burhaneddin Mezarlığı'nda bir kümbet kalıntısı olduğu ancak bunun tarihi kayıtlarda yer almadığının kendilerine yazar ve araştırmacı Mehmet Çayırdağ tarafından dillendirildiğini anlatan Senem, şunları kaydetti: "Burada bir yapı kalıntısı olduğu tespit edildi. Koruma Bölge Kurulundan iznimizi aldık. Kazı çalışmalarımız sürüyor. Önce alanı temizledik, yapının ne durumda olduğunu tespit ettik. Amacımız yapının planını ortaya çıkarmak, yapının içinde, çevresinde yapıya ait kitabe bulabilir miyiz bunları tespit edeceğiz. Yapıya ait olmayan bazı mezar taşları bulduk, kırık bir sanduka var" dedi.