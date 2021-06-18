Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi içerisine devasa bir halk kütüphanesi yapılacağını açıkladı.

VERİLEN KİTAP SAYISI 260 BİN

Kütüphane temelinin yakın zamanda atılacağını aktaran Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde Kayseri'mize yakışır nitelikte bir halk kütüphanesi inşa edeceğiz" dedi.

Kütüphane'nin açıldığında Kayseri'ye ve gelecek nesillere büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Büyükkılıç, "Geçtiğimiz yıl belediyemizin kütüphanelerinden yüz binlerce vatandaşımız faydalandı. Ödünç verdiğimiz kitap sayısı 260 bini buldu. Yeni halk kütüphanesi ile bu hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

190 KİŞİLİK KONFERANS SALONU DA OLACAK



Klasik kütüphane anlayışının dışında özel tasarlanmış ortak buluşma alanlarının yer alacağı halk kütüphanesinde; çalışma alanları, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, özel okuma bölümleri bulunacak.





Sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satışı ile 190 kişilik konferans salonu kütüphanede yer alacak bölümler arasında.

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