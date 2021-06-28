Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Cem Adrian konseri

Sıra dışı yorum yeteneğiyle tanınan Cem Adrian, pandemi sonrası normalleşme sürecinde sevenleriyle buluşuyor.



Geçtiğimiz ocak ayının sonlarında unutulmaz türküleri yorumladığı yeni albümü Seçkiler 2'yi çıkaran Cem Adrian, İstanbul'un yeni açık hava kültür ve sanat merkezi YBY Kemerburgaz'da 8 Ağustos Pazar akşamı sahne alacak. Konser biletleri satışa çıktı.



Adrian; 10 yıldır, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında eserlere imza atıyor.