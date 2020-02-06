Kenan Doğulu Vay Be Turnesi'ne Ankara'dan başlıyor

2019 yılında Vay Be Turnesi ile sahneden inmeyen ünlü müzisyen Kenan Doğulu, 2020 turnesine Ankara ile başlıyor. Doğulu, yılın ilk konserini 15 Şubat’ta Ankara Congresium’da verecek.



Kerki Solfej tarafından düzenlenecek konserde Ankaralı hayranları ile yeniden buluşacak olan sanatçı, dinleyicilerine usta müzisyenlerden oluşan orkestrası, ışık ve görsel şovları ile dillerden düşmeyen hitleriyle dans ve eğlence dolu bir gece yaşatacak.



Kenan Doğulu, Ankara konserinin ardından bahar ve yaz aylarında 2020 Vay Be Turnesi kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde konser verecek.