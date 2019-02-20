Volkswagen Arena’nın interaktif, samimi ve güçlü bir programa ev sahipliği yaptığı yeni konser serisi Volkswagen Arena 360° Center Stage programında Türkiye’nin beğenilen sanatçıları yer alıyor. Konser alanında bulunan tüm izleyicilere her açıdan kusursuz bir görüntü ve güçlü bir akustik sunabilmek için özel olarak tasarlanan 360°’lik sahnenin ilk konuğu, Kenan Doğulu.



90’ların başından bugüne dek yayımladığı 14 stüdyo albümü, 7 tekli ve 55 müzik klibiyle En İyi Albüm, En İyi Şarkı, En İyi Klip, En İyi Erkek Pop Sanatçısı dallarında pek çok ödül kazanan Kenan Doğulu; geniş hayran kitlesinin katıldığı binin üzerinde konserde sahne aldı. Müzik hayatı boyunca yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan sanatçı; film müzikleri ve farklı müzisyenlerele yaptığı ortak çalışmalarla da beğeni topladı. Pop’un yanı sıra elektronik, etnik ve caz gibi müzik türlerinden beslenen Doğulu; yüksek enerjisi, seyircilerle kurduğu güçlü iletişim ve farklı enstrümanları çalmaktaki başarısıyla Türkçe pop sahnesinin en sevilen sanatçıları arasında gösteriliyor.



Pozitif, Solfej Organizasyon ve Kerki Prodüksiyon işbirliği ile KralPop Radyo medya sponsorluğunda 360°’lik bir Kenan Doğulu performansı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde 2 Mart’ta geçekleşecek.