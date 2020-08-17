Keşan Kent Müzesi şehrin belleğini yansıtacak

Keşanlıların getirdikleri envanterlerin kabulüne devam eden Keşan Kent Müzesi’nin Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, müze kavramına yeni bir anlam yükleyen Kent Müzesi’ni anlattı.



"Müze deyince bizim aklımıza soğuk, büyük yapılar gelir" diyen Avcı kent müzelerinin öyle binalar olmadığını belirterek "19’uncu yüzyıl başlarında ortaya çıkan kent müzeleri genelde arkeolojik ve etnografik eserleri sergileyen müzelerdi. Sonradan "Yeni Nesil Müze" dediğimiz nesne odaklı müzeler olmayı bırakıp insan odaklı müzeler haline dönüşmeye başladılar. Bu dönüşüm atölyelerle, eğitim çalışmalarıyla, sergilerle ve kütüphanelerle sağlandı. Yaşayan müzeler haline dönüştüler. Bizim müzemiz de öyle olacak" sözlerini kaydetti.



Keşanlı vatandaşların geçmişlerini yansıtmak adına getirdikleri eşyaların kabul ve teslim alınmasına devam ettiklerini kaydeden Avcı, içinden kolayca çıkılmayacak bir müze hayal ettiklerini söyleyerek, şu ifadelerde bulundu: "Kent müzesi olarak Keşan’ın 100 yılını sergilemeyi hedefliyoruz. Evlerinizde anneanne-dedelerinizin kullandığı kahve fincanından bakır tencereye, eski ütülerden daktilolara, hesap makinelerine kadar insanın hayatında ne varsa getirilebilir bir müze kent müzesi. Keşan’ın kültür, sosyal ve ekonomik hayatını yansıtacak her türlü malzemeye açığız."

