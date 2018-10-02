Başrolleri Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız ve Burak Can’ın paylaştığı, Ahmet Volkan Kocatürk imzalı Keşif-Çanakkale filmi 19 Ekim’de vizyona giriyor.

Üç gencin mistik bir bilgisayar oyunu ile kendilerini keşfetmek için zamanın farklı bir dilimine yolculuk yapıp kendilerini Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı dönemde bulmalarını konu alan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yurdaer Okur, Pelin Akil, Rüzgar Aksoy gibi isimler yer alıyor.



Filmde, farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan’ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır. Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.

KEŞİF-ÇANAKKALE FRAGMANI