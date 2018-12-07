ABD'li komedyen Kevin Hart'ın 91. Oscar Ödül Töreni'ni sunacağı duyurulmuştu. Ancak Hart'ın geçmiş yıllardaki homofobik söylemleri Oscar'ı sunmasına engel oldu.

Kevin Hart, sosyal medya hesabından Oscar'ı sunmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Hart, "Bu yılın Oscar'ını sunmaktan vazgeçiyorum, çünkü yetenekli insanların kutlama yapacağı o günde dikkatlari dağıtmak istemiyorum" açıklamasını yaptı.

'ÖZÜR DİLEDİ'

Ünlü komedyen ayrıca geçmişte yaptığı homofobik paylaşımlar nedeniyle LGBTİ topluluğundan özür diledi.

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 Aralık 2018

Kevin Hart söz konusu ifadelerin 10 yıl önce söylendiğini belirterek kendini savunmaya çalıştı. Hart aynı dönemlerde en büyük korkusunun oğlunun eşcinsel olması olduğunu söylemişti. Ancak Hart, 2015 yılında Rolling Stones'a verdiği söyleşide bu ifadeleri nedeniyle özür dilemedi.



INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU



ABD'li komedyen Instagram hesabından Oscar'ı sunacağını, "Uzun zamandır bu benim hayatımın hedefiydi. Efsanevi sunucular listesine katılabilmek inanılmaz. Annemin şimdi ağzı kulaklarındadır” sözleriyle durdurmuştu.



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