Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri başladı

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), T.C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda başladı.



Çevrimiçi olarak 11 Nisan tarihine kadar 7 gün boyunca izlenebilir olacak 7 filmin her biri için ayrıca, Alin Taşçıyan’ın yönetiminde 7 söyleşi düzenleniyor. Söyleşiler; filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu ilgi çekici sohbet serisi, https://www.youtube.com/worldhealthorganizationturkey adresinden ve DSÖ Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



"DAHA EŞİT VE SAĞLIKLI DÜNYA" MESAJI



7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü’nün teması olan “daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte” mesajını vurgulamak adına düzenlenen çevrimiçi etkinlikte gösterimi yapılan filmler; psikolojik dayanıklılık gerektiren entegrasyonun zorlu aşamalarına tanık edecek, dil engellerini aşarak empati yapmayı artıracak, insani bir kriz sırasında ruh sağlığı hizmetlerinin önemini ve daha önce insani krizlerin tarihte ne kadar büyük acılar ortaya çıkardığını anlatacak.



ÜCRETSİZ ETKİNLİK



Mülteci/göçmenlerin yaşadıklarını sinemanın büyüleyici diliyle ortaya koyan altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçki içinde Karim Aïnouz’un Berlin Film Festivali'nden Amnesty ödülü ile dönen Tempelhof Havaalanı THF; Gabrielle Brady’nin bol ödüllü Aç Hayaletler Adası ve Wolfgang Fischer’ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff`un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunu canlandırdığı, bu doktorun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan Styx filmi yer alıyor.



Seçkinin diğer filmleri arasında ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek olan Dea Gjinovci’nin Tribeca Film Festivalinde yer almış Mars’ta Uyanmak, Amerikalı yönetmen Michelle Grace Steinberg’in sinema-gerçek (cinema vérité) ile animasyon biçimlerini birleştirerek başkalarını iyileştirirken kendi karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği Nefes Alacak Bir Yer ve Suriyeli bir babanın, oğlu ile Suriye’den Norveç’e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlatan Ala’A Mohsen’in Yeni Bir Başlangıç filmi ile birlikte Caroline Reucker’ın Amal filmi yer alıyor.