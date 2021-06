Kırşehirli davulcular ABD’nin ev sahipliği yaptığı online müzik festivalinde

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'den davulcular ve zurnacılar, ABD’nin UNESCO Müzik Şehri Kansas'ta düzenlenen 'Davulun Yolculuğu' (The Voyage of the Drum) adlı uluslararası müzik festivaline katılıyor. Kırşehir, davul ve zurna ile çalınan yerel ezgilerden örnekler içeren bir video ile festivale katılım sağlayacak.

UNESCO Müzik Şehirleri, dünya çapında yerli ve Afrika davul gelenekleri ile UCCN (UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı) şehirlerinin müzik, kültür bağlantılarını içeren çevrimiçi müzik kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kırşehir, festivale ikinci kez katılıyor.

Festivale bugüne dek Adelaide, Avustralya (2015), Ambon, Endonezya (2019), Bogota, Kolombiya (2012), Chennai, Hindistan (2017), Daegu, Güney Kore (2017), Frutillar, Şili (2017), Glasgow, İskoçya (2008), Hamamatsu Şehri, Japonya (2014), Idanha-a-Nova, Portekiz (2015), Kansas City, Missouri, ABD (2017), Kazan, Rusya (2019), Kingston, Jamaika (2015), Kırşehir, Türkiye (2019), Leiria, Portekiz (2019) gibi belli ülkelerin müzik şehirleri katılım sağladı.