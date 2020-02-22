Kızlar Manastırı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.



3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak, son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.



Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca kapsamlı restorasyon ve rölöve çalışmaları geçen yıl sonu tamamlanarak tarihi dokusu ön plana çıkarılan manastırın mülkiyeti ise Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait.



Tarihi dokusuyla bugün de yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın, turizmde daha da ön plana çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesince proje hazırlanarak, çeşitli çalışmalar yapıldı.



Konumu, şehir ve deniz manzarasıyla öne çıkan manastırın, yaşayan müze, performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.