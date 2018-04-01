Korku filmi Ghost Stories’den yeni afiş

Prömiyerini geçtiğimiz sene Londra Film Festivali’nde gerçekleştiren ‘Ghost Stories’ filminin afişi Entertainment Weekly dergisinde yayınlandı.



Jeremy Dyson ve Andy Nyman ikilisinin yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği filmde, Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Jill Halfpenny, Paul Whitehouse, Nicholas Burns, Kobna Holdbrook-Smith, Daniel Hill, Derren Brown ve Ryan Oliva gibi isimler rol alıyor.



Profesör Phillip Goodman (Andy Nyman) şüpheci bir psikologdur. İçinde üç farklı ürpertici hikayenin bulunduğu, uzun süredir kayıp olan bir dosyaya rastlar ve hikayeler profesörün mantığını sınamaya başlar. Psikolog, bu ruhani olaylara mantıklı bir açıklama bulabilmak için işe koyulur.

20 Nisan’da Amerika’da vizyona girecek olan filmin Türkiye’deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.