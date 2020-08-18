Korku filmlerine ilham veren Annabelle müzeden kaçtı mı?

Korku filmlerine ilham veren ve büyülü olduğuna inanılan Annabelle'ın müzeden kaçtığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın damadı Tony Spera duruma açıklık getirdi.

18.08.2020 - 08:26

Korku filmlerine ilham veren Annabelle müzeden kaçtı mı?

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The Conjuring isimli korku filmi serisinin ilham kaynağı olan ve büyülü olduğu iddia edilen oyuncak bebek Annabelle’ın segilendiği müzeden kaçtığına yönelik söylentiler giderek arttı.

Ancak ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın damadı Tony Spera, tüm bu söylentilere son verdi.

Cuma günü ailenin YouTube kanalından açıklama yapan Spera, Annabelle’in ABD'deki Connecticut'ta bulunan Occult Museum'daki cam bölgede hala muhafaza edildiğini söyledi.

ÜZGÜN KEDİ SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

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