Sıla, Aşkın Nur Yengi, Simge, Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi gibi bir çok sanatçı ağırlayan Kral Akustik’in bu hafta konuğu şarkılara kattığı farklı yorumlarıyla milyonların sevgili olan Tuğçe Kandemir oldu.



Tuğçe Kandemir, kendine has sesi ve yorumuyla programda; Mağusa Limanı, Gördüğüme Sevindim, Bir Telefon gibi şarkıların yanısıra sözü ve müziği kendisine ait olan Yanlış isimli şarkıyı da seslendirdi.

Tuğçe Kandemir’in Kral Akustik'e özel yorumladığı şarkıların tamamı Kral Müzik Youtube kanalında…