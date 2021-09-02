Kraliçe Margrethe film setinde çalışmaya başladı

Danimarka Kraliçesi Margrethe (81) Danimarkalı yazar Karen Blixen’ın fantastik romanı Ehrengard'ın film uyarlamasında set tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.

"HİKAYELERİ BENİ HEP ETKİLEDİ"



Kraliçe Margrethe, “Karen Blixen’in hikâyeleri beni hep büyüledi. Dekor ve kostümlerin hazırlanmasında Blixen’in fantastik evrenini yorumlamaya çalıştım” dedi.

ILLÜSTRASYONLAR ÇİZDİ



Kraliçe, Yüzüklerin Efendisi kitap serisinin Danimarka baskısı için illüstrasyonlar çizmek ve galerilerde sergiler düzenlemek de dahil uzun bir sanat kariyerine sahip.

OSCARLI YÖNETMEN ÇEKECEK



Yönetmen koltuğunda Oscar ve Altın Küre ödüllü Bille August'un oturacağı filmin yapımcılığını SF Studios üstleniyor.



No Time to Die final fragmanı