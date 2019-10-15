Mitolojik bir karakter olan Frigya Kral’I Midas ile İngiliz yazar Oscar Wild’ın 'Mutlu Prens' adlı öyküsünden esinlenerek 1994 yılında Çimen Turunç Baturalp tarafından kaleme alınan ve sahnelen Kral’ın Altınları (Bir Midas Masalı) 25 yıl sonra tekrar sahnede.

Tiyatro Mima Kadıköy Sineması’ndaki müzikalin temsili Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) çocuklari için sahnelendi.



Oyunun müziklerini Burak Çöllü, sahne tasarımını Ayhan Doğan, kostüm tasarımını Ebru Canlı, koreografisini Ayşegül Uçanoğlu yaptı.



Oyunda yer alan isimler ise şöyle: Cihan Ayhan, Ilım Baturalp, Ayşe Köksal, Ozan Sevin ve Yusuf Kurtoğlu



Kral’ın Altınları (Bir Midas Masalı) 12 Ekim'den itibaren her cumartesi saat 11.00'da sahnelenecek.