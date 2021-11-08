Kukuli müzikal ile sahnede

Youtube’da 3 milyondan fazla abonesi olan, sadece çocuklar tarafından değil yetişkinlerce de çok sevilen animasyon dizi Kukuli, 20 Kasım’da Trump Stage İstanbul’da, 21 Kasım’da ise Mall of Istanbul MOİ Sahne’de konser verecek.



Türkiye’nin ilklere imza atan çocuk ve aile eğlence şirketi Fauna imzalı animasyon dizi Kukuli, 2013 yılında yaratıldı ve ilk Youtube’da gösterime girdi. Dijital’den globale uzanan başarılı yolcuğunda Kukuli, Sinagapur’dan Çin’e, Hindistan’dan Birleşik Krallık’a, 67’den fazla ülkede dijital platformlarda ve televizyon kanallarında yayınlanıyor. Kukuli, İngilizce, İspanyolca, Urduca, Arapça gibi 13 farklı dile çevrildi.



TÜRKİYE’DEN UZAYA GİDEN İLK ÇİZGİ FİLM



Kukuli, dünya çapında sevilmesinin yanı sıra, Türkiye’den uzaya gönderilen ilk çizgi film olma özelliğini de taşıyor. 2019 yılında Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin kurduğu Integra 3646 takımının çalışması ile Kukuli, Facebook canlı yayınında uzaya gönderilmişti.



Hareketli ve sevimli maymun Kukuli’nin en yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar ile anlatan animasyon dizi, 52 bölümden oluşuyor.



2015 yılında kurulan Fauna Prodüksiyon’un CEO’su Emre Aksoy “Kukuli sayesinde çocukların hayal gücü biraz daha gelişirse, eğlenirken faydalı yeni şeyler öğrenebilirlerse o zaman işimizi doğru yaptık demektir” diyerek Kukuli’nin hayat bulma amacını anlatıyor.



20 ve 21 Kasım’da 2 farklı sahnede sahnelenecek olan Kukuli Müzikali’nin biletleri Biletix’te satışa çıktı.