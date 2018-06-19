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Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, müze çalışanlarıyla bayramlaşarak, onlara baklava ikram etti.



Kültür ve sanatın büyük oranda gelenekler vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıldığının altını çizen Kurtulmuş, "Bu törenin bu anlamda geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, tarihteki güzel ve önemli geleneklerimize sahip çıkmak, oradaki güzellikleri kendi köklerimizin zenginliği olarak kabul edip, bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.



Kurtulmuş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına İstanbul'da yapılacak kültür-sanat projelerine ilişkin de açıklamada bulundu.



"AKM, TÜRKİYE İÇİN BİR PRESTİJ PROJESİDİR"



Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) iyi proje ile yenilenme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:



"Diyebiliriz ki dünyanın en büyük opera salonlarından birisini de barındıran bir kültür sitesi haline gelmiştir. Kitap okuma salonlarından, konferans salonlarına, cep sinemalarına kadar muhteşem bir külliye, merkez oldu AKM ve tabii binanın en güzel özelliklerinden birisi de içeride salonlarda yapılan herhangi bir gösterinin binanın dış cephesinde, meydan düzenlemesiyle birlikte mükemmel hale getirilecek olan Taksim Meydanı'nda vatandaşlar, turistler tarafından rahatlıkla izlenilebilmesine imkan tanımaktadır."



Kurtulmuş, AKM'nin Türkiye için bir prestij projesi olacağına dikkati çekerek, 2019 yılında açılışının yapılacağını söyledi.



RAMİ KIŞLASI'NDA 7 MİLYON KİTAP OKURLARLA BULUŞACAK



Rami Kışlası'nın modern kütüphane şeklinde proje olarak ele alındığını kaydeden Kurtulmuş, "Aşağı yukarı içinde 7 milyon kitabın olacağı, kitapla ilgili ne varsa orada sergileneceği, yani mürekkep yapımından kağıt yapımına kadar; yine interaktif toplantı salonlarından insanların çok güzel sohbetler edebileceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıraathane olarak ifade etmiş olduğu muazzam bir kültür muhiti haline gelecektir." dedi.



Bakan Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi'nde de yeni bir proje başlattıklarını belirterek, lisenin İstanbul'un önemli mimari eserlerinden birisi olduğunu dile getirdi.



Kuleli Askeri Lisesi'nin ulusal bir müze haline dönüştürüleceğine işaret eden Kurtulmuş, şunları anlattı:



"Herhangi bir yabancı misafirimiz İstanbul'a geldi ya da bir gece kaldı, 'ya ben bu Türkiye'nin geçmişini, birikimini çok kısa bir süre içerisinde görmek istiyorum' dediğinde gelip burada birkaç saat içerisinde Türkiye'deki mevcut uygarlıkların özetini bir şekilde görebileceği muhteşem bir ulusal müze haline getirmeyi planlıyoruz."



"KÜTÜPHANELER KÜLTÜR MUHİTLERİ HALİNE GETİRİLECEK"



Kurtulmuş, tüm Türkiye'de hayata geçirilen "Yaşayan Kütüphaneler" başlıklı proje kapsamında da, başta Beyazıt Kütüphanesi olmak üzere Türkiye'deki 71 halk kütüphanesinin her gün 23.00'e kadar kullanıcılarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandığını aktardı.



Kütüphaneleri, proje ile birer kültür muhitleri haline getirmek istediklerine vurgu yapan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın dediği kıraathaneler budur. Bu anlamda da insanların okuduğu, tartıştığı, müzakere ettiği mekanlardır. Hatta Beyazıt Kütüphanesi'nde geceleri Türk musikisi, tasavvuf musikisi meşkleri yapılıyor. Sanatçılar, sanat dostları geliyor." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, Topkapı Sarayı içerisinde de 27 tadilat ve tamir projesinin devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle bir hayalimiz var. Sarayın etrafında Sur-u Sultani dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı şu anda Topkapı Sarayı'na ait değil. Sur-u Sultani'nin tamamını Topkapı Sarayı'nın içerisinde katarak, bu alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarının da Topkapı Sarayı'na dahil edilerek buranın çok çeşitlilik arz eden kültür havzası haline dönüştürülmesini temin etmek, restorasyon çalışmalarının bir sonrasıdır. Topkapı Sarayı ile ilgili daha geniş hayalimiz ise Fransız Hapishanesi'nden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak, bu alanı kültür, sanat, turizm alanı getirmek ve milyonlarca kilometrelik araziyi de dünya halkının istifadesine sunmaktır."

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