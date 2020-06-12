Kültür Bakanlığı'ndan Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansörle ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin ili Silifke ilçesinde bulunan Cennet-Cehennem Ören Yeri ile ilgili iddia ve haberler üzerine, bir açıklama yapılmasının gerekli görüldüğünü bildirdi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TALEP ÜZERİNE PROJELENDİRME

Ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri’ne seyir terası ve asansör yapılmıştır.



"ZARAR VERECEK ÇALIŞMAYA İZİN VERİLMEMEKTEDİR"

Seyir terası ve asansör de dâhil olmak üzere buradaki tüm yapıların projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylanmıştır.

Bu kurullar, herkesin malumu olduğu üzere, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleri ile her projeyi en ince detayına kadar incelemektedir. Defalarca revize çalışması isteyen bu kurullar ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiç bir çalışmaya izin vermemektedir.



TİTİZLİKLE İNCELENDİ



Uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkemizde hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamaları titizlikle incelenmiştir.



Cennet Obruğu’na 452 antik merdiven kullanılarak ulaşılmaktadır. Alandan çıkış da hesaba katıldığında özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için bu tarihi güzelliğin görülmesi imkânsız hale gelmektedir. Ayrıca acil durumlarda mağaranın aşağı kısımlarında kalan ziyaretçilere sağlık ekiplerince gerekli müdahale de zamanında yapılamamaktadır.



"MERDİVEN İDDİALARI ASILSIZ"



Ancak, Cennet Obruğu içerisinde yer alan 452 merdivenin kaldırıldığı iddiası asılsızdır. Burudaki 452 antik basamağın restorasyonu yapılmış, ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarına korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturulmuştur.

Mağaranın iç kısımlarında, nemin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretçilerin kaymasını engellemek için taş basamakların üstü güvenlik filesi ile kaplanmıştır. Bu yapılan imalatlar neticesinde gelen ziyaretçilerden isteyenler antik merdiven basamaklarını kullanarak güvenli bir şekilde Cennet Obruğu’na inip çıkabileceklerdir.



ŞEFFAF BİR PROJE OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİ



Söz konusu proje kapsamında asansör ile birlikte cam seyir terası, Zeus Tapınağı, Meryem Ana Kilisesi ile antik merdivenlerinin restorasyonu ve yaşam alanlarının yeniden yapılması işi bulunmaktadır.



Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri’nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususular dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir.

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