Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2021 Yaz Konserleri projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları hem uygun koşullar çerçevesinde fiziksel ortamda hem de dijital ortamda sanatla buluşturmak amacıyla haziran-temmuz-ağustos aylarını kapsayan "2021 Yaz Konserleri" adlı proje hayata geçirildi.



Proje kapsamında koro, topluluk ve orkestralar, yaz ayları boyunca farklı şehirlerde, antik kentlerde ve müzelerde yaklaşık 130 konser verecek.



Programa göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Devlet Çoksesli Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.



Proje çerçevesinde, İsmail Dede Efendi'nin vefatının 175'inci yılı anma programı kapsamında 9 Haziran'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde Hüzzam Mevlevi Ayin-i Şerif-i gerçekleştirilecek.



Portekiz 2021 Avrupa Birliği Başkanlığı münasebetiyle Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile dünyanın en tanınmış fado yıldızları ile antik kentlerde açık hava konserleri CSO eşliğinde 16 Haziran'da CSO Açık Hava Sahnesi'nde CSO Senfonik Fado etkinliği yapılacak.



Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, CSO Mavi Konser Salonu'nda 22 Haziran'da, Türk dizi ve filmlerine konu olan en güzel şarkılar ve enstrümantal eserlerin solist sanatçılarca icraları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu dansçılarının valsleriyle renklendireceği özel konser düzenlenecek.



CSO tarafından 1 Temmuz'da Trabzon Sümela Manastırı'nda etkinlik gerçekleştirilecek, aynı tarihte CSO Açık Hava Sahnesi'nde Devlet Çoksesli Korosunun sergileyeceği liedler performansı dijital ortamda sanatseverlerle buluşacak.

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