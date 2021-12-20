Kurt Adam oyunu izleyiciyle buluşuyor

Oyuncu kadrosunda Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis’in bulunduğu Kurt Adam, 22 Aralık Çarşamba günü Şişli Tiyatrosu’nda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Kosta Kortidis’in sorgulayan ve sorgulatan kaleminden Kurt Adam oyununda, ustaca işlenmiş karakterler usta bir kadroyla buluşuyor.



Öfkesi sakinliğinin ardında gizli olan, akıllı ve zengin bir aileden gelen Jesica Lupus’u canlandıran Yeliz Başlangıç, işkolik ve çocuk ruhlu bir adam olan Stephan Lupus’u canlandıran Alişan Özkan ile harika bir iş ortaya çıkarıyor. Bu ikili sıradan hayatlarına devam ederken kendilerini bir sorgunun ortalarında bulmalarıyla hikâye başlıyor. Karşılaştığı olayın heyecanıyla olayı çözmeye çalışan bir rolde olan Okan Şevket Duman, Dedektif Louis ile zayıf ve deneyimsiz bir karakteri canlandırıyor. Dedektif Louis’in hayran olduğu meslektaşı olan Lawrence’i canlandıran Kosta Kortidis ise yazıp yönettiği bu oyunda sıradan sakin bir kasabada zekâsı mesleği dışında konulara çalışan, hayal dünyasında yaşayan vasat bir dedektifi canlandırıyor.



OYUN, İZLEYİCİYİ KARAKTERLERİN İÇİNE ÇEKİYOR



Kosta Kortidis'in psikolojik gerilim türünde yazdığı Kurt Adam Uykudan Sonra eseri, seyirciyi gerçek ve soyut dünya kargaşasının içine sürüklüyor. İzleyicileri sıradan insanların içindeki şiddet, psikolojik kırılmalar, suç ve suçlu ile empati ve adalet tecellisinin pamuk ipliğine bağlı formu ile yüzleştiren eser, eğlenceli bir gerilim tiyatrosu olarak sahneleniyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Kurt Adam, sorgu sahneleri ile izleyiciyi karakterlerin içine çekiyor.