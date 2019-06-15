Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi olan La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Álex Pina, Netflix için çekeceği yeni dizisi White Lines için çalışmaya başladı.



Dizinin yönetmen kadrosunda Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way ve Alvaro Brechner görev yaparken; yapımda Laura Haddock, Marta Milans, Juan Diego Botto, Nuno Lopes, Daniel Mays, Laurence Fox ve Angela Griffin gibi isimler rol alıyor.

20 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ünlü bir DJ'in hikayesini konu edinen dizide DJ'in kız kardeşi, kardeşinin kaybolduğu adaya geri döner ve başından geçenleri çözmeye çalışır. Bu soruşturma sürecinde karakterinin karanlık yanlarıyla yüzleşeceği bir maceraya atılır.



Mayorka ve İbiza da dahil olmak üzere Balear Adaları’nda çekimleri yapılan White Linesi birer saatlik 10 bölümden oluşan bir dizi olarak Netflix’te seyirciyle buluşacak.

LA CASA DE PAPEL'İN 3. SEZON TANITIMI