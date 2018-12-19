Uzun yıllardır yürüttüğü proje ve platformlarla kültür-sanatın en büyük destekçilerinden biri olan Doğuş Grubu tarafından Türkiye’ye taşınan Leica Store İstanbul, Türkiye’de fotoğraf sanatı ve sanatçısının gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Her ay farklı temalara odaklanacak #benimgözümden fotoğraf yarışmasının birincisi Aralık ayı teması olan Monochrome ile başladı. Yarışmaya fotoğraf severler en fazla üç fotoğraf ile katılabiliyor.

25 Aralık’a kadar devam eden yarışmaya amatör veya profesyonel olarak fotoğrafa meraklı herkes başvurabiliyor. @leicacameratr sayfasını takip eden hesaplar tarafından #benimgözümden, #LeicaMonochrome ve @leicacameratr etiketlenerek yapılan paylaşımlar arasından jürinin seçeceği 12 fotoğraf, bir ay boyunca Leica Store İstanbul’da sergilenecek.



Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye @leicacameratr Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.