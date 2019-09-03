Ödüllü Amerikan dizisi This Is Us'ın Türkiye uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi'ne Serkan Keskin de dahil oldu. Keskin dizide, yüksek enerjili doktor Ufuk Damar karakterine hayat verecek.
Yönetmen koltuğunu Murat Şenöy ve Murat Öztürk’ün beraber paylaştığı dizinin başrollerinde Birkan Sokullu ve Ezgi Eyüboğlu yer alıyor. Dizide ayrıca Songül Öden, Celil Nalçakan, Olgun Toker, Elçin Afacan, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Servet Pandur rol alıyor. Dizi 2. sezon 13. bölümü ile seyircisiyle buluşacak.
Leyla ile Mecnun'un İsmail Ağabey'i Serkan Keskin Bir Aile Hikayesi'nde
Sanat
Leyla ile Mecnun'un İsmail Ağabey'i olarak yıldızı parlayan oyuncu Serkan Keskin, Bir Aile Hikayesi ile ekranlarda boy gösterecek.
Ödüllü Amerikan dizisi This Is Us'ın Türkiye uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi'ne Serkan Keskin de dahil oldu. Keskin dizide, yüksek enerjili doktor Ufuk Damar karakterine hayat verecek.