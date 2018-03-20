Londra’da MFÖ rüzgarı

Most Production UK. tarafından organize edilen konser Doğu Londra da milenyum yılı nedeniyle inşa edilen "DOME " içinde yer alan Indigo O2 Konser Salonunda gerçekleştirildi.
18 Mart Pazar aksamı gerçeklesen konserde MFÖ, "Ele güne karsı" sarkışıyla başlayarak, sevenleriyle "Asabiyim Ben, Sari Laleler ve Mecburiyetten parçalarını seslendirdiler.
MFÖ iki bölüm halinde verdiği konseri, eski parçalar ile yeni albümleri "Kendi Kendine"den de parçalar seslendirerek bitirdi.
Fuat Güner, İngiltere’de konser vermekten heyecan duyduklarını dile getirerek, “Umuyorum bundan sonra daha sık geleceğiz. Londralı sevenlerimizin ilgisi bizleri çok mutlu etti” dedi.
PARASINI BEN ÖDEDİM MFÖ MEŞHUR OLDU - İZLE