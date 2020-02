Lynn Cohen hayatını kaybetti

1990’lara damga vuran Sex and the City dizisinde canlandırdığı Magda karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Diziden sinemaya uyarlanan aynı isimli filmde de Magda karakterini canlandıran yıldızın ölüm nedeni açıklanmadı.



Lynn Cohen, David Eigenberg, and Cynthia Nixon in Sex and the City 2 (2010)

5 PROJESİ VARDI

Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak'taki Mags karakteriyle adından söz ettiren, son olarak God Friended Me dizisinde Rose karakterine hayat veren 86 yaşındaki yıldız, yapım aşaması sonrasında olan; Write Me'de Frida, Castles in the Sky'da Malke, Wherefore Art Thou'da Juliet, Six Dinner Parties'de Pearl karakterleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.