Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti corona virüse yenildi (Luran Ahmeti kimdir?)

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.



Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

LURAN AHMETİ KİMDİR?



Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda eğitimine başladı ve 1989 yılında mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında tamamladı.



1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonrasında aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak 1999 yılında mezun oldu.

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