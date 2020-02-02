Manuş Baba'ya Eteği Belinde tazminatı

Besteci Atilla Yılmaz, Eteği Belinde şarkısı için Manuş Baba’ya

(Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, Senden Gayri adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek Eteği Belinde şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlık şirketinden şikâyetçi olmuştu.



Mahkeme, Yılmaz’ın eserinin Eteği Belinde şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

