Bu yıl Ben, Tonya filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan 28 yaşındaki Avustralyalı yıldız, komedi türündeki fantastik filmde Barbie'yi canlandıracak.



Filmin yapımını üstlenen Warner Bros'a, Barbie'nin yaratıcısı olan oyuncak firması Mattel de yapımcı olarak destek verecek.



Yarı animasyon, yarı gerçekçi çekilecek olan filmde, Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın ‘mükemmel kadın’ imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Barbie filminin yapımcılığını Walter F. Parkes, Laurie MacDonald ve Amy Pascal üstlenirken senaryosunu Hilary Winston'ın kaleme aldı.

Margot Robbie, Barbie projesinin dışında henüz vizyona girmeyen Dreamland, The Lego Movie 2: The Second Part, Once Upon a Time in Hollywood, Birds of Prey, Suicide Squad 2 ve Ruin filmlerinde de rol aldı.

