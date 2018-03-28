Margot Robbie’nin yeni filmi Terminal’den ilk afiş

‘I, Tonya’ (Ben, Tonya) filmiyle bu yıl En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’na aday olan Margot Robbie’nin başrolde yer aldığı gerilim filmi ‘Terminal’in ilk afişi yayınlandı.



Simon Pegg ile Matthew Lewis’in de Robbie ile başrolü paylaştığı filmin yönetmenliğini Vaughn Stein üstleniyor.

Büyümekte olan isimsiz bir şehrin karanlık merkezinde geçen film, şeytani bir görev yerine getiren iki suikastçıyı, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir öğretmeni, gizemli bir hademeyi ve iki farklı hayat süren meraklı bir garsonu konu alıyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan, esrarengiz bir suç dehası yüzünden hayatları birbirine giren ekip, ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor.

ABD’de 11 Mayıs’ta gösterilecek olan ‘Terminal’, Türkiye’de 22 Haziran’da seyirciyle buluşacak.