Hayranları sevindiren müjdeyi Marvel TV’nin içerik genel müdür yardımcısı Jeff Loeb duyurdu.



Beyazperde’nin haberine göre, Reddit etkinliğinde konuşan Loeb, hayranlardan birinin yönelttiği “Iron Fist sonunda kostümünü giyecek mi” sorusunu “Yıl sonuna doğru gelecek olan ikinci sezonla birlikte çok mutlu olacaksınız” diye yanıtladı.



Loeb, Marvel’s Defenders’ın ikinci sezonuyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: “Şu an planlarımız arasında yok ancak hiç belli olmaz… Defenders’ı seviyoruz, hayranlarımız da seviyor. Devam edip etmeyeceğimizi düşüneceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi diğer dizilerin takvimleriyle de çakışıyor. Daha fazla Daredevil, Luka Cage, Iron Fist ve Jessica Jones mu istersiniz yoksa bir başka Defenders mı?” dedi.



Geçtiğimiz yaz prömiyer yapan Marvel’s Defenders, Netflix’te izleyici karşısına çıkan bu dört kahramanı bir araya getirmişti.



Marvel’s Iron Fist’in sonbahar aylarında prömiyer yapması planlanıyor. Dizinin başrolünde Finn Jones yer alırken kadroda Jones’a Jessica Henwick, Simone Missick, Tom Pelphrey, Jessica Stroup ve Sacha Dhawan eşlik ediyor.

DEFENDERS'IN FRAGMANI