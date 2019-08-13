Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'de, 22 yıl süren restorasyon süreci tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında eserin ön cephesi ve minarelerinde bulunan örtüler de son rötuşların yapılmasıyla tamamen kaldırıldı.

Üzerindeki mavi desenleri, aynı renkteki gökyüzüne uzanan minareleriyle yeniden hayat bulan tarihi eser, kontrol kurulunun onayıyla halkın ziyaretine açılacak. Eser daha sonra yapılacak düzenlemeler ile İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi olarak hizmet verecek.

EVLİYA ÇELEBİ'YE KONU OLDU



Şehri 1399 yılında istila eden Timur'un hayran kaldığı eser olarak da bilinen, astronomi bilimi alanında derslerin verildiği Gök Medrese, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatnamesi'ne de konu oldu. Portal süslemeleri ile anıtsal özellik kazanan, dönemin ve bugünün en önemli eserleri arasında yer alan eserde kapı kemerinin her iki yanında 12 hayvan başı kabartması yer alıyor. Bunun dışında pek çok motifin görüldüğü kapıda, iri yıldız motifleri, hayat ağacı, küçük kuşlar, kartallar, çeşitli bitkisel motifler sıralanıyor. Ön cephede, kabartma bezeli yivli gövdeli kulelerin yanı sıra 1'er şerefeli 2 minaresi bulunuyor. Minarelerde kabartmalar, geometrik ve bitkisel motifler yer alıyor.