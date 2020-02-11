MDOB Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri verecek

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 18 Şubat'ta düzenlenecek konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın üstelenecek.



TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek'in de konuk sanatçı olarak eşlik edeceği konserde, Nihan Çetin Aydın mezzo soprano, Bülent Bezdüz tenor ve Zafer Erdaş bas solist olarak yer alacak.

Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum eserleri seslendirilecek.