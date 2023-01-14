“Medea'ya Göre Ahlak” Bursa'da tiyatroseverlerle buluşuyor

İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı Medea’ya Göre Ahlak, Medea miti üzerinden ‘kadın’ ve ‘ahlak’ konularını tartışmaya açıyor. Yeşim Özsoy’un yönettiği, Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı oyunda, insanlığın en eski tartışma alanlarından biri olan ‘Ahlak’ bir karakter olarak seyirci karşısına çıkıyor.
17 Ocak’ta DasDas Açık Sahne’de, 27 Ocak’ta Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak Medea’ya Göre Ahlak, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle 31 Ocak Salı akşamı 20.30’da Bursa Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenecek.
Oyunlarında savaş, göç, ırkçılık, şiddet, dil, tutku ve miras üzerine odaklanan Farrokhzad’ın Medea’ya Göre Ahlak’ı yazarın deyimiyle “insan, anne ve mülteci olarak” Medea’yı anlamaya çalışıyor. Euripides’in Medea tragedyasından hareket eden oyun Medea aracılığıyla ne tür bir feminizmin ve ne tür bir insan tutumunun mümkün ve imkansız olduğunu irdeliyor. Medea, insan kaderinin ve insan ilişkilerinin bir siyasi sistemde nasıl etkilendiğinin efsanevi bir tasviri olarak da okunabilir.
Künye
Yazan: Athena Farrokhzad
Yöneten: Yeşim Özsoy
Çeviren: Ali Arda
Oyuncular: Şenay Gürler, Özgün Çoban
Dramaturji: Ferdi Çetin
Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Dekor ve Kostüm Tasarımı: Melis Hafızoğlu
Müzik Tasarım: Gökçe Uygun
Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy
Reji Asistanı: Ezginur Köycü
Teknik Koordinasyon: Umut Rışvanlı
Fotoğraflar: Volkan Erkan