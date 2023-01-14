“Medea'ya Göre Ahlak” Bursa'da tiyatroseverlerle buluşuyor

İsveç tiyatrosunun yükselen yıldızı İran asıllı yazar Athena Farrokhzad’ın yazdığı Medea’ya Göre Ahlak, Medea miti üzerinden ‘kadın’ ve ‘ahlak’ konularını tartışmaya açıyor. Yeşim Özsoy’un yönettiği, Şenay Gürler ve Özgün Çoban’ın rol aldığı oyunda, insanlığın en eski tartışma alanlarından biri olan ‘Ahlak’ bir karakter olarak seyirci karşısına çıkıyor.



17 Ocak’ta DasDas Açık Sahne’de, 27 Ocak’ta Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak Medea’ya Göre Ahlak, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle 31 Ocak Salı akşamı 20.30’da Bursa Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenecek.



Oyunlarında savaş, göç, ırkçılık, şiddet, dil, tutku ve miras üzerine odaklanan Farrokhzad’ın Medea’ya Göre Ahlak’ı yazarın deyimiyle “insan, anne ve mülteci olarak” Medea’yı anlamaya çalışıyor. Euripides’in Medea tragedyasından hareket eden oyun Medea aracılığıyla ne tür bir feminizmin ve ne tür bir insan tutumunun mümkün ve imkansız olduğunu irdeliyor. Medea, insan kaderinin ve insan ilişkilerinin bir siyasi sistemde nasıl etkilendiğinin efsanevi bir tasviri olarak da okunabilir.



Künye

Yazan: Athena Farrokhzad

Yöneten: Yeşim Özsoy

Çeviren: Ali Arda

Oyuncular: Şenay Gürler, Özgün Çoban

Dramaturji: Ferdi Çetin

Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Dekor ve Kostüm Tasarımı: Melis Hafızoğlu

Müzik Tasarım: Gökçe Uygun

Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy

Reji Asistanı: Ezginur Köycü

Teknik Koordinasyon: Umut Rışvanlı

Fotoğraflar: Volkan Erkan