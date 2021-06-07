Mehmet Açar seçti: puhutv'de en iyi 12 yabancı film

puhutv geniş film arşivinden özel bir seçki ile karşınızda...



Sinema eleştirmeni-yazar Mehmet Açar, puhutv’nin zengin film kütüphanesinden en iyileri seçmeye devam ediyor. Güney Kore sinemasından Vahşi Batı hikayelerine, edebiyat uyarlamalarından biyografilere uzanan ilgi çekici 12 yabancı film, Mehmet Açar’ın gözüyle izleyiciye sunuluyor.



Chan-wook Park imzalı The Handmaiden / Hizmetçi (2016), Kurt Russell ve David Arquette’in oyunculuklarıyla dikkat çeken Bone Tomahawk / Kemik Balta (2015), Naomi Watts’ın en iyi performanslarından birini sergilediği W. Somerset Maugham romanından uyarlama The Painted Veil / Duvak (2006), usta İngiliz yönetmen Mike Leigh imzalı Mr. Turner / Bay Turner (2014) ve çok daha fazlası, puhutv’de ücretsiz olarak izlenebilir.