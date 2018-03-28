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Mehmet Erdem'den yeni albüm konseri

ntv.com.tr

Sanat
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Yeni albümü 'Neden Böyleyiz' ile satış listelerine bir numaradan giriş yapan Mehmet Erdem, 3 Nisan Salı akşamı lansman konseriyle Zorlu PSM’de sahne alacak.

Dördüncü stüdyo albümü 'Neden Böyleyiz' ile satış listelerine bir numaradan giriş yapan Mehmet Erdem, 3 Nisan Salı akşamı lansman konseriyle Zorlu PSM’de sahne alacak.

Buğulu ses rengi ve yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem; yeni şarkılar, sürpriz düetler ve cover şarkılardan oluşan yeni albümünü ilk kez dinleyicileriyle beraber seslendirecek.

Erdem, bu gece için hazırladığı özel repertuvarda, başka projelerde seslendirdiği ve albümlerinde yer alan şarkılara da yer verecek.

SATIŞ LİSTELERİNE ZİRVEDEN GİRİŞ YAPTI

Çıkış şarkısı 'Hara' ile müzik listelerine üst sıralardan giriş yapan Erdem, albümün çıktığı hafta D&R’ın fiziki, Apple Music’in dijital satış listelerine bir numaradan giriş yaptı.

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