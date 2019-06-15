Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.
Konserde Sarı Laleler, Ele Güne Karşı ve Tam Ortasındayım gibi bilinen eserlerinin yanı sıra yeni parçalarını da seslendiren gruba, hayranları da eşlik etti.
Mazhar Alanson, şarkılarına eşlik eden öğrencilere, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği MFÖ konseri, yaklaşık 2 saat sürdü.
MFÖ Gaziantep'te hayranlarıyla buluştu
Anadolu AjansıSanat
Pop müzik grubu MFÖ'nün Gaziantep'te verdiği konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.