Michael B. Jordan: Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık

Chadwick Boseman'ın vefatı üzerine nasıl çekileceği büyük bir gündem oluşturan Black Panther 2 hakkında, ilk filmin yıldızlarından Michael B. Jordan konuştu.



Michael B. Jordan şu sözleri dile getirdi: "Marvel harika bir iş yapıyor. Karakterler de harika. Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık. Biliyorum ki onlar için ileriye nasıl bakacaklarını çözmeye çalışmak hiç kolay bir şey değil. Şimdi bir film adında ortak noktada buluştular ve hikayeyi çözmeye çalışıyorlar. Bence bu inanılmaz. Eğer bu konuyu birileri çözebilecek olsaydı bu kişiler Ryan Coogler ve Kevin Feige olurdu."



Black Panther: Wakanda Forever filminin 8 Temmuz 2022 tarihinde seyirciyle buluşması bekleniyor.

Chadwick Boseman