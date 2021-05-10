Michael B. Jordan: Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık

Black Panther: Wakanda Forever ile ilgili konuşan Michael B. Jordan, "Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık. Şimdi bir film adında ortak noktada buluştular ve Marvel hikayeyi çözmeye çalışıyorlar" dedi.

10.05.2021 - 11:44

Michael B. Jordan: Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık

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Ryan Coogler: Chadwick Boseman'sız Black Panther 2'yi yazmak işkence

Chadwick Boseman'ın vefatı üzerine nasıl çekileceği büyük bir gündem oluşturan Black Panther 2 hakkında, ilk filmin yıldızlarından Michael B. Jordan konuştu.

Michael B. Jordan şu sözleri dile getirdi: "Marvel harika bir iş yapıyor. Karakterler de harika. Chadwick'in ölümüyle hepimiz sarsıldık. Biliyorum ki onlar için ileriye nasıl bakacaklarını çözmeye çalışmak hiç kolay bir şey değil. Şimdi bir film adında ortak noktada buluştular ve hikayeyi çözmeye çalışıyorlar. Bence bu inanılmaz. Eğer bu konuyu birileri çözebilecek olsaydı bu kişiler Ryan Coogler ve Kevin Feige olurdu."

Black Panther: Wakanda Forever filminin 8 Temmuz 2022 tarihinde seyirciyle buluşması bekleniyor.

Chadwick Boseman Chadwick Boseman

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