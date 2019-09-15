Fantastik Dörtlü, Creed ve Black Panther gibi Hollywood filmlerinde boy gösteren Michael B. Jordan, rotasını film yapmaya çevirmeyi planlıyor.



Time dergisine yeni bir röportaj veren ünlü oyuncu, “Sadece film çektiğim bir dünya görüyorum” dedi.



Jordan şöyle devam etti: “Veya belki de iki veya üç yılda bir film yaptığım... En çok etkiyi, 'en büyük' olarak yaparsınız. Markanızı küresel olacak şekilde kurun, böylece küresel sorunlara saldırabilirsiniz. Her hareket önemlidir"



Oscar ödüllü yıldızlar Jamie Foxx ve Brie Larson ile birlikte rol alan Jordan Just Mercy filmiyle izleyici karşısına çıkacak.