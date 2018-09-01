Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, Instagram uygulamasında yer alan ‘Bana soru sor’ akımına katıldı. 3.4 milyon takipçili hesabından hakkında merak edilenleri cevapladı.

MÜSLÜMAN MISIN?

20 yaşındaki model, bir hayranının “Müslüman mısın?” sorusuna, “Hiçbir şey değilim. Ama dünyadaki her dine saygı duyuyorum” yanıtını verdi.

'NEDEN HEP SORUYORSUNUZ?'



Babası Michael Jackson’ın 25 Haziran 2009’da kaybeden Jackson, Birçok takipçisinin “Baban yaşıyor mu?” sorusunu sormasına isyan etti. Model, cevap olarak “Arkadaşlar, niye bana sürekli bunu soruyorsunuz?” diye yazdı.

