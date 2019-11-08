Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor

Michael Jackson’ın tarihi Motown 25 konserinde ilk kez sergilediği ikonik hareketi moonwalk yaparken giydiği çoraplar açık arttırma ile satışa sunulacak.

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Michael Jackson'ın ilk moonwalk'unda giydiği çorapları 13 Kasım'da Türkiye saati ile 14.00'da açık artırmada satışa çıkıyor. 100 bin dolardan satışa çıkması planlanan kristallerle bezeli beyaz çorapların 2 milyon dolar seviyesinden alıcı bulması bekleniyor.

YALNIZCA SAHNEDE GİYİLDİ

Jackson çoraplarını, 1984’teki Zafer Turnesi – Victory Tour sırasında, açık arttırmaya da dahil edilen imzalı bir mektupla beraber menajeri Frank DiLeo’ya vermişti. Çorapların çok iyi durumda olduğu, yalnızca sahnede giyildiği belirtiliyor.

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Açık arttırmada ayrıca Michael Jackson için eski NBA yıldızı Michael Jordan tarafından imzalanmış bir Chicago Bulls formasının da satılması bekleniyor

Simge Fıstıkoğlu'nun anlatımıyla Michael Jackson

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