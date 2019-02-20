Çocuk yaşta Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradığını iddia eden Wade Robson ve James Safechuck’ın yaşadıklarını mercek altına alan ve Jackson’ın ailesinin ve hayranlarının tepkisine yol açan olaylı belgesel Leaving Neverland’den ilk fragman yayında.



3 ve 4 Mart’ta iki bölüm halinde HBO’da yayınlanacak olan belgeseli, pedofili konusunda başka belgesellere de imza atan Dan Reed yönetti.

Dört saat uzunluğundaki belgesel, dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nde büyük yankı uyandırmıştı.



Şimdiden çok konuşulan belgeselde, Jackson’ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.

LEAVING NEVERLAND'İN FRAGMANI

MICHAEL JACKSON HAYATTAYKEN İDDİALARI REDDETTİ

Indiewire yazarı David Ehrlich, belgeseli izledikten sonra kaleme aldığı yazıda “Leaving Neverland, Jackson’ın çocukları istismar ettiğini kanıtlıyor” diyerek Jackson’ı net bir dille suçlamaktan kaçınmamıştı.



Hayatta olduğu dönemde Michael Jackson, çocuğa cinsel istismar suçlamalarıyla karşılaşmış fakat hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.