Michelle Obama'nın 13 Kasım'da raflarda yerini alması planlanan kitabı Becoming, kitap, içeriğiyle olduğu kadar Miller Mobley imzalı kapak fotoğrafıyla da konuşuluyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Obama yeni kitabıyla ilgili hislerini sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

"Sizlerle Becoming'in kapağını paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kitabın yazım aşaması benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Sonbaharda çıkarmayı planladığım Becoming'in sizin de hayatınıza ve hikayenize nüfuz etmesini diliyor ve olmak istediğiniz kişiye evrildiğiniz yolda bir katkı sağlamasını umuyorum. Unutmayın, elinizdeki hikayeniz her zaman sizin olacak. Bu yüzden hikayenize sahip çıkın!" notunu düştü.

Kitabın 25 farklı dilde, Penguin Random House tarafından yayınlanacağını da not düşelim.