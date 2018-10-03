Daha önce Samsun’da mide küçültme ameliyatı olan ancak yapılması gereken tedavilere ve bakımlara gitmediği öne sürülen Yıldırım Öcek, metabolizma sıkıntıları yaşadı ve zayıflamayı durduramaz hale geldi. Posta'nın haberine göre, 4 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu yoğun bakıma alındı.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle ‘Felaket Tellalı' olarak bilinen ses sanatçı Onur Akay, Yıldırım Öcek'in tedaviye cevap vermediğini ve durumunun çok ağır olduğunu açıkladı.



YILDIRIM ÖCEK KİMDİR?



Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu televizyona ilk olarak Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ile adım attı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. Avrupa Yakası ve Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek, çok sayıda film ve dizide rol aldı.

