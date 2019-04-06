Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi.



Sputnik'in haberine göre, geçen yıllarda bir kadına ait 3 bin yıllık lahitin dünya basınının tanıklığında açılmasının ilgi görmesi üzerine, bu kez Mısır tarihinde ilk kez bir lahdin açılışı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak.



Bilinen ilk firavunlardan birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahdin açılışı, 2 saatlik bir yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.



Yayında piramidin tünelleri ve soylu bir aileye ait 40 farklı mumyanın olduğu odalar ziyaret edilecek. Yayın, Discoverl Channel'da 7 Nisan'da yapılacak.