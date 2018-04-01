MSG'nin yeni başkanı Candan Erçetin
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) dün yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Candan Erçetin oldu. Erçetin mevcut başkan Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla seçimi kazandı.
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) 10. Genel Kurulu yüzlerce üyenin katılımıyla dün gerçekleştirildi. Gergin bir atmosferde geçen seçimli genel kurulda Sezen Aksu ve Çelik de konuşma yaptı.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda, yapılan oylamada çıkan sonuçlara göre sanatçı Candan Erçetin, MSG'nin 13 yıllık başkanı olan Garo Mafyan'a karşı seçimi kazandı. Sanatçı Erçetin 429 oy, Garo Mafyan ise 331 oy aldı.
Candan Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu, Harun Tekin gibi isimler de yer aldı.
Erçetin, seçim öncesi yaptığı son sosyal medya paylaşımında, Menandre’nin “”Artık ayrı enstrümanlara akort olmayı bırakıp, birlikte bir senfoni yaratmamızın zamanı geldi” sözünü yazmıştı.