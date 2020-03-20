Muhterem Nur'a veda

87 yaşında hayata veda eden Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:22

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HAYAT ÖYKÜSÜ

Muhterem Nur hayatını kaybetti (Hayatından ve Müslüm Gürses birlikteliğinden kareler)

Muhterem Nur hayatını kaybetti (Hayatından ve Müslüm Gürses birlikteliğinden kareler)

Bu sabah hayatını kaybeden Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında corona önlemleri kapsamında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı dikkat çekti.

Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı’nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üstüne defnedildi.

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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