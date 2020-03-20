Muhterem Nur'a veda

20.03.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 16:22
Bu sabah hayatını kaybeden Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında corona önlemleri kapsamında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı dikkat çekti.
Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı’nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üstüne defnedildi.
Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI ANİMASYONA UYARLANDI